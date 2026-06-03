Castelreng

OPEN CAVES 2026 DOMAINE LA MARTINE

Route de Saint-Couat Castelreng Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Vins bio en pleine nature.

Balade dans les vignobles et visite cave. Dégustation de vins bio avec tapas. Possibilité de se restaurer avec moules frites et des desserts fait maison.

Réservation conseillée.

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Route de Saint-Couat Castelreng 11300 Aude Occitanie +33 7 88 96 57 52 info@lamartine.wine

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English :

Organic wines in the heart of nature.

Vineyard walk and cellar visit. Organic wine tasting with tapas. Option to dine on moules frites and homemade desserts.

Reservations recommended.

L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE LA MARTINE Castelreng a été mis à jour le 2026-06-03 par