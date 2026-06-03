OPEN CAVES 2026 DOMAINE LA MARTINE Castelreng
OPEN CAVES 2026 DOMAINE LA MARTINE Castelreng mercredi 19 août 2026.
Castelreng
OPEN CAVES 2026 DOMAINE LA MARTINE
Route de Saint-Couat Castelreng Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Vins bio en pleine nature.
Balade dans les vignobles et visite cave. Dégustation de vins bio avec tapas. Possibilité de se restaurer avec moules frites et des desserts fait maison.
Réservation conseillée.
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Route de Saint-Couat Castelreng 11300 Aude Occitanie +33 7 88 96 57 52 info@lamartine.wine
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English :
Organic wines in the heart of nature.
Vineyard walk and cellar visit. Organic wine tasting with tapas. Option to dine on moules frites and homemade desserts.
Reservations recommended.
L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE LA MARTINE Castelreng a été mis à jour le 2026-06-03 par
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