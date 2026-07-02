OPEN CAVES 2026 VIGNERONS DE SAINT-POLYCARPE Saint-Polycarpe
mercredi 5 août 2026 · Saint-Polycarpe
Informations pratiques
Saint-Polycarpe
OPEN CAVES 2026 VIGNERONS DE SAINT-POLYCARPE
Saint-Polycarpe Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les Vins de St Polycarpe en leur abbaye soirée dégustation et vente des vins du Domaine du Grès Vaillant, du Domaine Gibert et du Domaine de Baronarques, restauration sur place avec animation musicale.
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Saint-Polycarpe 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 94 66 caveau@domainedebaronarques.com
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English :
Les Vins de St Polycarpe at the abbey: an evening of wine tasting and sales featuring wines from Domaine du Grès Vaillant, Domaine Gibert, and Domaine de Baronarques, with on-site dining and live music.
L’événement OPEN CAVES 2026 VIGNERONS DE SAINT-POLYCARPE Saint-Polycarpe a été mis à jour le 2026-07-02 par