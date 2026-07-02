Informations pratiques

Saint-Polycarpe

OPEN CAVES 2026 VIGNERONS DE SAINT-POLYCARPE

Saint-Polycarpe Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Les Vins de St Polycarpe en leur abbaye soirée dégustation et vente des vins du Domaine du Grès Vaillant, du Domaine Gibert et du Domaine de Baronarques, restauration sur place avec animation musicale.

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Saint-Polycarpe 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 94 66 caveau@domainedebaronarques.com

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English :

Les Vins de St Polycarpe at the abbey: an evening of wine tasting and sales featuring wines from Domaine du Grès Vaillant, Domaine Gibert, and Domaine de Baronarques, with on-site dining and live music.

L’événement OPEN CAVES 2026 VIGNERONS DE SAINT-POLYCARPE Saint-Polycarpe a été mis à jour le 2026-07-02 par