OPEN CP MARS Roubaix

OPEN CP MARS

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Autour des brunchs proposés par Malika Haroun de Miéline de 11h à 14h, faites votre programme

● Mise en confiance machine 10h30 à 12h | Halle de construction

● Voga entre yoga et voguing de 11h à 12h | Minirine Labo 151

● Agora Voix publique de 11h à 13h | Café de l’Alim

● Visite libre du bâtiment de 11h à 19h

● Exposition Portraits de familles de 11h à 19h | Place Faidherbe, Toits Terrasses, Rue Couverte et Verrière

● Sieste sonore de 13h30 à 16h30 | Sfeer Club Alim

● Bricolage de 14h à 18h | Halle de construction ou au Fablab

● Jeux de société et échecs de 14h à 18h | Créa+, Maxence et Zine Aquarium

● Visite guidée de briques et d’art de 14h30 à 15h30

● Labo Média Junior de 14h30 à 16h30 | Labo148 Labo140

● Initiation boxe de 15h à 17h | Aspeel Team Halle B

● Vernissage de l’exposition Portraits de familles à 16h , visite guidée, projection, goûter, prise de parole Henk Moens, secrétaire général Institut pour la photographie et Ismaël Jamaleddine, directeur de la Condition Publique | Verrière

● Tennis de table, basket en Halle récréative ou mölky, vous trouverez forcément votre bonheur.

● Ouverture des toits de la CP de 11h à 19h

On vous attend nombreux pour partager un Open CP plein de surprises et de rencontres !

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

Around the brunches proposed by Malika Haroun de Miéline from 11am to 2pm, make your own program:

? Machine confidence-building 10.30am to 12pm | Construction hall

? Voga between yoga and voguing 11am to 12pm | Minirine Labo 151

? Agora Voix publique 11am to 1pm | Café de l’Alim

? Free tour of the building from 11am to 7pm

? Family Portraits exhibition 11am-7pm | Place Faidherbe, Toits Terrasses, Rue Couverte and Verrière

? Sound siesta from 1:30pm to 4:30pm | Sfeer ? Club Alim

? DIY from 2pm to 6pm | Halle de construction or at the Fablab

? Board games and chess from 2pm to 6pm | Créa+, Maxence et Zine Aquarium

? Guided tour of bricks and art from 2:30pm to 3:30pm

? Junior Media Lab from 2:30pm to 4:30pm | Labo148 Labo140

? Boxing initiation from 3pm to 5pm | Aspeel Team Halle B

? Opening of the Portraits de familles exhibition at 4pm, guided tour, projection, snack, talk by Henk Moens, Secretary General of the Institut pour la photographie and Ismaël Jamaleddine, Director of La Condition Publique | Verrière

? Table tennis, basketball in the Halle récréative or mölky, you’re bound to find something to your liking.

? Open to the public from 11am to 7pm

We look forward to seeing you there to share in an Open CP full of surprises and encounters!

L’événement OPEN CP MARS Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme