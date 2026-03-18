OPEN CP | Mise en confiance machine mise en forme ou calibrage

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Prenez confiance dans vos usages des ressources de la Halle C, prenez le temps de (re)découvrir les modalités d’utilisation des machines pour raboter et dégauchir avec plus d’aisance et faciliter vos projets personnels. L’atelier idéal pour les adhérent.es souhaitant se familiariser avec les outils de construction essentiels.

Prenez confiance dans vos usages des ressources de la Halle C, prenez le temps de (re)découvrir les modalités d’utilisation des machines pour raboter et dégauchir avec plus d’aisance et faciliter vos projets personnels. L’atelier idéal pour les adhérent.es souhaitant se familiariser avec les outils de construction essentiels. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Gain confidence in your use of Hall C resources, and take the time to (re)discover how to use the machines to plane and join with greater ease, and make your personal projects easier. The ideal workshop for members wishing to familiarize themselves with essential construction tools.

L’événement OPEN CP | Mise en confiance machine mise en forme ou calibrage Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme