OPEN CP pour les kids ! Roubaix

OPEN CP pour les kids !

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Autour des brunchs proposés par Malika Haroun de Miéline de 11h à 14h, faites votre programme

● Voga entre yoga et voguing de 11h à 12h | Minirine Labo 151

● Agora Voix publique de 11h à 13h | Café de l’Alim

● Visite libre du bâtiment de 11h à 19h

● Visite à hauteur d’enfant de 11h30 à 12h30

● Bricolage de 14h à 18h | Halle de construction ou au Fablab

(à partir de 18 ans)

● Jeux de société et échecs de 14h à 18h | Créa+, Maxence et Zine Verrière

(à partir de 10 ans, ouvert aux duos parents-enfants)

● Les Contes à Paillettes de 14h30 à 15h30 | Collectif Paillettes

(à partir de 4 ans)

● Visite guidée de briques et d’art de 14h30 à 15h30

● Labo Média Junior de 14h30 à 16h30 | Labo140

(de 12 à 15 ans)

● Initiation basket de 15h à 18h | Halle B

● Atelier Lunettes de fête avec l’Atelier MoOn de 15h15 à 17h15 | Verrière

(à partir de 5 ans)

● Boum des kids avec les DJs Sabotage de 16h à 18h | Club Alim

(à partir de 4 ans)

● Animation makeup avec Ilan Cooms de 16h à 18h | Verrière

● Tennis de table, basket en Halle Récréative ou mölky, vous trouverez forcément votre bonheur.

● Ouverture des toits de la CP de 11h à 19h

On vous attend nombreux pour partager un Open CP plein de surprises et de rencontres !

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

Around the brunches proposed by Malika Haroun de Miéline from 11am to 2pm, make your own program:

? Voga between yoga and voguing from 11am to 12pm | Minirine Labo 151

? Agora Voix publique from 11am to 1pm | Café de l’Alim

? Free tour of the building from 11am to 7pm

? Children’s tour from 11:30am to 12:30pm

? DIY from 2pm to 6pm | Construction hall or Fablab

(from 18 years)

? Board games and chess from 2pm to 6pm | Créa+, Maxence et Zine Verrière

(from age 10, open to parent-child duos)

? Les Contes à Paillettes from 2:30 pm to 3:30 pm | Collectif Paillettes

(ages 4 and up)

? Guided tour of bricks and art from 2:30 pm to 3:30 pm

? Labo Média Junior from 2:30 to 4:30 pm | Labo140

(ages 12 to 15)

? Basketball initiation from 3pm to 6pm | Halle B

? Lunettes de fête workshop with Atelier MoOn from 3.15pm to 5.15pm | Verrière

(ages 5 and up)

? Kids’ party with DJs Sabotage from 4pm to 6pm | Club Alim

(ages 4 and up)

? Makeup animation with Ilan Cooms from 4pm to 6pm | Verrière

? Table tennis, basketball in the Halle Récréative or mölky, you’re bound to find something to your liking.

? Opening of the CP roofs from 11am to 7pm

We look forward to seeing you there to share in an Open CP full of surprises and encounters!

