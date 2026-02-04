Open Danse Sportive Donzère Halle des Sports Donzère

Open Danse Sportive Donzère

Halle des Sports Avenue Pierre de Coubertin Donzère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

+14 ANS ET ADULTES

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

L’association Interdance Donzère en collaboration avec ADSD sont heureux de vous présenter leur 2eme compétition Open de danse sportive.

Familles, amis et compétiteurs, nous vous donnons rendez-vous le Samedi 21 Mars 2026 à la Halle des Sports de Donzère.

Halle des Sports Avenue Pierre de Coubertin Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 78 16 67 academie.dsd@gmail.com

The Interdance Donzère association, in collaboration with ADSD, is delighted to present its 2nd Open Dance Sport Competition.

Families, friends and competitors, we look forward to seeing you on Saturday March 21, 2026 at the Halle des Sports in Donzère.

