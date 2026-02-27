Open de Dinard 2026 by AFTS + Emeraude tennis club Dinard

Open de Dinard 2026 by AFTS +

Emeraude tennis club 7 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous ce printemps sur la terre battue de l’Emeraude Tennis Club pour la deuxième édition de l’Open de Dinard by AFTS+ ! Venez participer ou encourager les joueuses et joueurs.

– Épreuves

Niveau tournois de 3e catégorie

Simple Messieurs

Simple Dames

Double Messieurs

Double Dames

Double mixte

Simples Dames Hommes +55, +60, +65, +70, +75 et +80.

Doubles +60, +70 et +75.

– Consolantes et lots

Pour permettre à chacun(e) de profiter pleinement de la compétition, une consolante est organisée dans toutes les catégories.

La dotation est prévue en lots uniquement.

Entre matchs de simples, tableaux de doubles et mixte, l’Open de Dinard 2026 by AFTS+ est l’occasion idéale de vivre une semaine de tennis rythmée, dans une ambiance de club au cœur de la Côte d’Émeraude.

– Tarifs

En simple 25€/joueur

En double 20€/paire

– Restauration

Un dîner de gala est organisé le lundi soir.

Bar et restauration rapide tous les jours sur place.

Inscription sur https://tenup.fft.fr/tournoi/183942 .

Emeraude tennis club 7 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 66 18 72 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Open de Dinard 2026 by AFTS + Dinard a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme