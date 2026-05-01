Saint-Saturnin-de-Lucian

OPEN DE FAST HIKING ET RANDONNÉE CHALLENGE

Pk Cave coopérative Salle Besombes Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le Comité départemental de Randonnée Pédestre de l’Hérault organise, avec le concours, de la Commune de Saint Saturnin de Lucian, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, un Open de Fast Hiking et Randonnée Challenge.

Fast Hiking

9h30 Départ Open 19 km- 936 m D+

9h45 Départ Découverte 9,6 km 430 m D+

Randonnée Challenge

De 8h30 à 9h15 Départs échelonnés Labellisé

De 10h à 10h45 Départs échelonnés Découverte

Le Fast Hiking se pratique notamment lors de rencontres sportives permettant à tous de se lancer un défi individuel ou collectif. Plusieurs formats se développent selon le territoire dans lequel vous êtes. A titre d’exemple, découvrez ci-dessous, les deux opens nationaux qui ont proposé un parcours de Fast Hiking avec chronométrage d’environ 15 km et 1000m de dénivelé positif à réaliser à allure libre en individuel ou en binôme. Afin de préserver la nature, la biodiversité et favoriser la convivialité, ces évènements sont organisés en petit effectif, avec un minimum de balisage, mais un maximum de beauté et de défi ! .

Pk Cave coopérative Salle Besombes Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie

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English : OPEN DE FAST HIKING ET RANDONNÉE CHALLENGE

The Comité départemental de Randonnée Pédestre de l?Hérault is organizing an Open Fast Hiking and Randonnée Challenge, with the support of the Commune of Saint Saturnin de Lucian, the Département de l?Hérault and the logistical backing of Hérault Sport.

L’événement OPEN DE FAST HIKING ET RANDONNÉE CHALLENGE Saint-Saturnin-de-Lucian a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 HERAULT SPORT