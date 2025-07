OPEN DE FRANCE AMATEURS CHAMPIONNAT DE FRANCE BJ18 Route de Feumusson Yvré-l’Évêque

Route de Feumusson Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 07:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-12

Venez nombreux admirer les meilleurs cavaliers de France !

Concours de saut d’obstacles national et international.

Amateur, Club et poney.

Parking gratuit, restauration sur place. .

Route de Feumusson Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

English :

Come and admire France’s best riders!

German :

Kommen Sie zahlreich und bewundern Sie die besten Reiter Frankreichs!

Italiano :

Venite a vedere i migliori piloti di Francia!

Espanol :

¡Venga a ver a los mejores jinetes de Francia!

