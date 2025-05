Open de France de Möllky – Plaine de Jeux Sèvres Nantes, 7 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 19:00 – 22:00

Gratuit : non Tout public

Les SuperPotes Du Mölkky vous donnent rendez-vous les 7 et 8 juin 2025 sur la Plaine des jeux de Sèvres, à Nantes.Et dès le 6 juin pour s’échauffer. Un programme ouvert à toutes et tous.Vendredi 6 juin 2025 – de 14h à 18h : Warm Up Open de france 2025Tournoi d’échauffement en doublettes, ouvert à toutes et tous.4 € par équipe de 2 – Sur inscription sur helloasso Samedi 7 et dimanche 8 juin 2025 – de 8h à 19h : Open de France de Mölkky 2025Tournoi officiel en doublettes pendant 2 jours, ouvert à toutes et tous.30 € par équipe de 2 – Sur inscription sur helloasso + Guinguette le samedi soir – de 19h à 22h, concert du groupe Bleu Indigo et restauration.5 € à 12 € selon le plat choisi – Sur inscription sur helloasso Et tout au long du week-end : village associatif, restauration sur place, buvette, fanfare festive le dimanche midi… Ouvert à tous. Seule condition : une personne de moins de 12 ans doit être accompagnée d’un adulte.

Plaine de Jeux Sèvres Nantes Sud Nantes 44200

06 07 18 87 97 https://www.facebook.com/OpenDeFranceDeMolkky/?locale=fr_FR