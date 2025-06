Open de France de Pickleball 2025 – Aix-en-Provence 20 juin 2025 10:00

Open de France de Pickleball 2025 Du vendredi 20 au dimanche 22 juin 2025 de 10h à 19h. 1175 chemin des Cruyes, 13090 Aix-en-Provence

l’Open de France de pickleball est un événement sportif qui se tiendra au sein du complexe de la Ligue PACA de tennis, à Aix-en-Provence. Un événement ouvert au public et gratuit qui réunira les meilleurs joueurs de cette discipline.

Organisé par la FFT, cet événement sera à nouveau une belle vitrine pour cette discipline émergente. Les meilleurs joueuses et joueurs français y sont attendus pour un rendez-vous sportif prometteur au cœur de la Provence.



Ouverte à tous et gratuite pour le public, cette compétition participe ainsi à la promotion de ce sport de raquettes venu des Etats-Unis, qui séduit de plus en plus de pratiquants en Europe et en France. Cet événement permettra ainsi aux visiteurs de découvrir le pickleball. En marge de la compétition, des créneaux leur seront également proposés pour s’initier à cette discipline.



La première édition, qui avait déjà eu lieu à Aix-en-Provence en 2024, avait rencontré un vrai succès avec 255 participants (de 11 à 80 ans) et 681 matchs disputés. Le pickleball se révèle être un sport particulièrement ludique, accessible et rassembleur . Sa pratique peut être en effet compétitive ou familiale, mixte et intergénérationnelle.



Le programme de la compétition :

Vendredi 20 juin simples dames et messieurs seniors (+19 ans) et « +50 ans »

Samedi 21 juin doubles dames et messieurs seniors (+19 ans) et « +50 ans », puis soirée organisée à l’occasion de la Fête de la Musique, où joueurs, accompagnateurs et spectateurs pourront profiter des terrains dans une ambiance estivale et festive. Un DJ, une offre de restauration variée, et diverses animations seront au programme, permettant de proposer un vrai moment de convivialité.

Dimanche 22 juin doubles mixtes seniors (+19 ans) et « +50 ans » .

1175 chemin des Cruyes, 13090 Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

the French Pickleball Open will be held at the Ligue PACA tennis complex in Aix-en-Provence. The event, which is open to the public and free of charge, will bring together the best players in this discipline.

German :

die Open de France de pickleball sind ein Sportereignis, das auf dem Gelände der Ligue PACA de tennis in Aix-en-Provence stattfindet. Es handelt sich um eine öffentliche und kostenlose Veranstaltung, bei der die besten Spieler dieser Disziplin zusammenkommen.

Italiano :

il French Pickleball Open è un evento sportivo che si terrà presso il complesso PACA Tennis League di Aix-en-Provence. L’evento, aperto al pubblico e gratuito, riunirà i migliori giocatori di questo sport.

Espanol :

el Open de Francia de Pickleball es un acontecimiento deportivo que se celebrará en el complejo de la Liga de Tenis PACA de Aix-en-Provence. El evento, abierto al público y gratuito, reunirá a los mejores jugadores de este deporte.

