Open de France de sabre laser Salle Japy Paris 21 et 22 juin Participation libre : 1 euro minimum

L’OPEN DE FRANCE est la plus grande compétition internationale de sabre laser sportif du Monde

Cette année marque la 8e édition de l’Open de France, plus grande compétition internationale de sabre laser sportif du Monde. L’édition 2025 bat un record de participation avec plus de 80 compétiteurs et compétitrices européens. L’événement, 100% mixte depuis le début de l’aventure sabre laser en 2015, est open, donc ouvert à tous les clubs.

Pendant 2 jours, les compétiteurs et compétitrices s’affronteront, et le vainqueur de l’Open de France remportera non seulement des points précieux au classement Saber Tour® (150), mais aussi un prize money de 1000 euros.

Un week-end pour découvrir l’univers du sabre laser

Cet événement se déroulera dans la salle Japy, située dans le 11ème arrondissement.

Un week-end festif est ainsi prévu et ouvert à tous à partir d’un euro symbolique de don. Des ateliers d’initiation ouverts au grand public seront proposés, lui permettant de découvrir les techniques du sabre laser. Les visiteurs pourront profiter également de nombreuses activités sur place, tels que des ateliers interactifs d’initiation au sabre laser, des démonstrations en direct, des chorégraphies, ainsi qu’une exposition de props Star Wars.

Salle Japy 2, rue Japy, Paris 11e Quartier de la Roquette Paris 75011 Paris