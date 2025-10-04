Open de france > Féminin de Baseball Saint-Lô
Open de france > Féminin de Baseball Saint-Lô samedi 4 octobre 2025.
Open de france > Féminin de Baseball
Rue de Torigni Saint-Lô Manche
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
Rendez-vous les 4 et 5 octobre prochain au terrain de Baseball des Jimmer’s, Route de Torigni à Saint-Lô pour l’Open de france féminin de baseball !
Animations Restauration Initiations Matchs commentés
Entrée libre .
Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 76 84 37 41
