Open de france > Féminin de Baseball Saint-Lô

Open de france > Féminin de Baseball

Rue de Torigni Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Rendez-vous les 4 et 5 octobre prochain au terrain de Baseball des Jimmer’s, Route de Torigni à Saint-Lô pour l’Open de france féminin de baseball !

Animations Restauration Initiations Matchs commentés

Entrée libre .

Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 76 84 37 41

