Open de ligue de Bigorre à la salle des fêtes Cieutat

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Premier open de fléchettes traditionnelles des Hautes-Pyrénées les 22 & 23 nov. doubles le matin, simples l’après-midi. Ouvert à tous, inscriptions sur HelloAsso. Buvette, resto, bingo fléchettes et soirée repas-concert le samedi !
English :
First Hautes-Pyrénées traditional darts open on Nov. 22 & 23: doubles in the morning, singles in the afternoon. Open to all, registration on HelloAsso. Refreshment bar, restaurant, darts bingo and concert evening on Saturday!
German :
Erstes Open für traditionelle Dartspiele in den Hautes-Pyrénées am 22. und 23. November: Doppel am Morgen, Einzel am Nachmittag. Offen für alle, Anmeldung über HelloAsso. Getränkeausschank, Restaurant, Dart-Bingo und Konzertabend am Samstag!
Italiano :
Primo open di freccette tradizionali negli Hautes-Pyrénées il 22 e 23 novembre: doppio al mattino, singolo al pomeriggio. Aperto a tutti, iscrizione su HelloAsso. Bar, ristorante, bingo con freccette e concerto serale il sabato!
Espanol :
Primer open de dardos tradicionales en los Altos Pirineos los días 22 y 23 de noviembre: dobles por la mañana, individuales por la tarde. Abierto a todos, inscripción en HelloAsso. Bar, restaurante, bingo de dardos y concierto el sábado
L’événement Open de ligue de Bigorre Cieutat a été mis à jour le 2025-11-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65