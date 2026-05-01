OPEN DE LONGE-CÔTE ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS Plage du couchant Porte 25 La Grande-Motte
OPEN DE LONGE-CÔTE ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS Plage du couchant Porte 25 La Grande-Motte dimanche 24 mai 2026.
La Grande-Motte
OPEN DE LONGE-CÔTE ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS
Plage du couchant Porte 25 12 Esplanade Jean Baumel La Grande-Motte Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Un 3000 m par équipes de 4 à 6, un 1000 m tierce, un relais binôme 2 x 500 m et un 100 m solo sont au programme de cet Open de Longe-Côte.
Le club de Randonnée Longe Côte de la Grande Motte associé au Comité départemental de Randonnée Pédestre de l’Hérault organisent, avec le concours du Comité Départemental Olympique et Sportif, de l’Agence Nationale du Sport, de la Ville de la Grande Motte, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, une étape de la Coupe de France des clubs.
Attention, cette année l’Open change de site et se déroulera plage du couchant Porte 25. .
Plage du couchant Porte 25 12 Esplanade Jean Baumel La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie
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English : OPEN DE LONGE-CÔTE ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS
A 3,000 m team event (4-6 teams), a 1,000 m tierce, a 2 x 500 m relay and a 100 m solo are on the program for this Open de Longe-Côte.
L’événement OPEN DE LONGE-CÔTE ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS La Grande-Motte a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 HERAULT SPORT
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