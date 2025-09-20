Open de Mölky, by Pizza2buch Pizza2Buch La Teste-de-Buch

Open de Mölky, by Pizza2buch Pizza2Buch La Teste-de-Buch samedi 20 septembre 2025.

Open de Mölky, by Pizza2buch

Pizza2Buch 61 Avenue Charles de Gaulle La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

L’Open de Mölkky du pays de Buch organisé par Le Tchanqué Mölkky Club fait son grand retour le samedi 20 septembre sur la plaine des sports Gilbert Moga à La Teste de Buch de 8h30 à 19h

Ta place sur la billetterie en ligne dédiée, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Pour l’occasion, le chef du club vous propose sur la pause déjeuner une paëlla maison également disponible sur inscription sur la billetterie.

Toute personne n’ayant pas pris son repas en ligne n’accedera pas au déjeuner et à la Paëlla.

Tournoi limité à 64 doublettes .

Pizza2Buch 61 Avenue Charles de Gaulle La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Open de Mölky, by Pizza2buch

German : Open de Mölky, by Pizza2buch

Italiano :

Espanol : Open de Mölky, by Pizza2buch

L’événement Open de Mölky, by Pizza2buch La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-09-11 par OT La Teste-de-Buch