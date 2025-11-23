Open de Noël Auberge landaise Mont-de-Marsan
Open de Noël Auberge landaise Mont-de-Marsan vendredi 26 décembre 2025.
Open de Noël
Auberge landaise 328, rue de l'Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-30
2025-12-26
22e open International d’échecs. 5500 euros de prix dont 1000 au 1er .
+33 6 72 04 05 88 contact@echiquier-montois.fr
