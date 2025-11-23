Open de Noël Auberge landaise Mont-de-Marsan

Open de Noël

Auberge landaise 328, rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-26

22e open International d’échecs. 5500 euros de prix dont 1000 au 1er .

Auberge landaise 328, rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 05 88 contact@echiquier-montois.fr

English : Open de Noël

L’événement Open de Noël Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Mont-de-Marsan