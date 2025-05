Open de Pau – Pavillon des Arts Pau, 28 juin 2025 08:45, Pau.

L’échiquier Henri IV organise son traditionnel open. Cadence 6 rondes 1h +30s

6 parties classées FIDE en un seul week-end ! Cadence 60mn + 30 secondes. BYE POSSIBLE EN PREMIÈRE RONDE

Pointage le 28/06 entre 8h45 et 9h15.

Clôture inscription 9h15. 1ere ronde 9h30 puis 13h30 et 16h30 le samedi. 9h, 13h et 16h le dimanche. Buvette sur place.

Arbitre International M. Jarrier.

Ouvert aux joueurs classés < 2400 Elo Attention 86 participants maximum . Pavillon des Arts 1 Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 98 73 17 echiquierh4@gmail.com

