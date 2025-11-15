Open de Tennis de Caen Palais des Sports de Caen la mer Caen

Open de Tennis de Caen

Palais des Sports de Caen la mer 2 Rue Michelle Guillais Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-14

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-14

L’open de Caen revient pour sa 19ème édition au sein du Palais des Sports Caen la Mer. Loïs Boisson, Hugo Gaston ou encore Lorenzo Musetti viendront taper la balle et tenter de remporter la compétition.

L’open de Caen revient pour sa 19ème édition au sein du Palais des Sports Caen la Mer. Loïs Boisson, Hugo Gaston ou encore Lorenzo Musetti viendront taper la balle et tenter de remporter la compétition.

Programme prévisionnel 2025

Dimanche 14 décembre dès 14h

Ouverture des portes 13h30

2 demies Dames + 1 huitième homme + finale amateur 3ème série Hommes

Lundi 15 décembre dès 17h30

Ouverture des portes 16h45

2 quarts de finale Hommes + finale Dames

Mardi 16 décembre dès 18h (remise des prix des Qualifs)

Ouverture des portes 17h30

2 demi-finales homme + Finale amateur 3ème série Femmes

Mercredi 17 décembre 19h30

Ouverture des portes 18h45

Finale Hommes 19h30

Gratuité pour les seniors

Vous êtes grands-parents, avez plus de 60 ans et aimez le sport ?

La Ville de Caen et son CCAS invite tous les caennais et caennaises de plus de 60 ans ainsi que tous les grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants à participer gratuitement à l’Open de Tennis le dimanche 14 décembre.

Comment réserver ses places ?

par mail animationseniors@caen.fr

par téléphone 02 31 52 04 83

Vous pourrez ensuite récupérer vos places à la Mission Bien Vieillir, 9, rue de l’Engannerie, du lundi 1er au vendredi 5 décembre de 9h à 16h30. .

Palais des Sports de Caen la mer 2 Rue Michelle Guillais Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 44 26 02

English : Open de Tennis de Caen

The Caen Open returns for its 19th edition at the Palais des Sports Caen la Mer. Loïs Boisson, Hugo Gaston and Lorenzo Musetti will be hitting the ball and trying to win the competition.

German : Open de Tennis de Caen

Das Open de Caen findet zum 19. Mal im Palais des Sports Caen la Mer statt. Loïs Boisson, Hugo Gaston und Lorenzo Musetti werden den Ball schlagen und versuchen, den Wettbewerb zu gewinnen.

Italiano :

L’Open di Caen torna per la sua 19ª edizione al Palais des Sports Caen la Mer. Loïs Boisson, Hugo Gaston e Lorenzo Musetti colpiranno la palla e cercheranno di vincere la competizione.

Espanol :

El Open de Caen celebra su 19ª edición en el Palais des Sports Caen la Mer. Loïs Boisson, Hugo Gaston y Lorenzo Musetti golpearán la pelota e intentarán ganar la competición.

L’événement Open de Tennis de Caen Caen a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Caen la Mer