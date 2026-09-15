Open de Tennis de Caen Palais des Sports de Caen la mer Caen
dimanche 13 décembre 2026 · Palais des Sports de Caen la mer · Caen
Informations pratiques
Caen
Open de Tennis de Caen
Palais des Sports de Caen la mer 2 Rue Michelle Guillais Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-12-13
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-13
Après une édition 2025 de nouveau à guichets fermés, sur les 4 jours plus d’un mois et demi avant l’événement, l’Open de Caen revient en 2026 pour une édition particulièrement festive ! En effet, l’Open de Caen célèbre cette année sa 20ème édition !
Après une édition 2025 de nouveau à guichets fermés, sur les 4 jours plus d’un mois et demi avant l’événement, l’Open de Caen revient en 2026 pour une édition particulièrement festive !
En effet, l’Open de Caen célèbre cette année sa 20ème édition !
20 ans de passion, de communion, de matchs endiablés et la venue de très grands noms du tennis mondial ! Cette année, du 13 au 16 décembre, l’Open de Caen vous prépare une édition festive et de très haut niveau ! .
Palais des Sports de Caen la mer 2 Rue Michelle Guillais Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 44 26 02
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English : Open de Tennis de Caen
Following another sold-out 2025 edition – with all four days booked up more than a month and a half before the event – the Caen Open returns in 2026 for a particularly festive edition! Indeed, this year the Caen Open is celebrating its 20th edition!
L’événement Open de Tennis de Caen Caen a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Caen la Mer
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