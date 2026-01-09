Open d’Échecs de Rodez Rodez

Open d’Échecs de Rodez

1 Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Participez à la 10ème édition des Open d’échecs de Rodez.

La compétition se compose de 6 rondes de 1h avec 30s par coup homologué Fide (<2400 elo). Inscriptions jusqu'à 9h00, restauration et buvette sur place.

English :

Take part in the 10th Rodez Chess Open.

