Open d’Échecs de Rodez Rodez

Open d’Échecs de Rodez
1 Rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Participez à la 10ème édition des Open d’échecs de Rodez.
La compétition se compose de 6 rondes de 1h avec 30s par coup homologué Fide (<2400 elo). Inscriptions jusqu'à 9h00, restauration et buvette sur place. 12 . 1 Rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 fabigzt@yahoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
Take part in the 10th Rodez Chess Open.
