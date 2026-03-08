Open d’Echecs Gournay-en-Bray
Open d’Echecs Gournay-en-Bray vendredi 8 mai 2026.
Open d’Echecs
44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-08
.
44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00 accueil@gournay-en-bray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open d’Echecs
L’événement Open d’Echecs Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray