OPEN D’ECHECS Salle Henri Barbin Le Mans

OPEN D’ECHECS

Salle Henri Barbin 31, boulevard Jean-Jacques Rousseau Le Mans

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-30

2025-12-26

39ème édition de l’Open d’échecs du Mans.

Près de 230 participants disputeront les neuf tables rondes de la compétition. Il s’agit du plus gros open d’échecs de France. Du 26 au 30 décembre 2025, Salle Henri Barbin. .

Salle Henri Barbin 31, boulevard Jean-Jacques Rousseau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 47 02 96 open.dumans@gmail.com

English :

39th Le Mans Chess Open.

