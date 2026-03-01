Open d’échecs Maison des associations Rognonas

Open d’échecs

Lundi 16 mars 2026 à partir de 9h. Maison des associations Avenue de l’école Rognonas Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-16 09:00:00

fin : 2026-03-16

2026-03-16

Tournoi organisé par l Echiquier de la Tour.

Open d’échecs à la Maison des associations de Rognonas. Début du tournoi à 9h.

Tous niveaux acceptés.



Inscriptions obligatoires avant le 1er Mai. .

Maison des associations Avenue de l’école Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 17 21 23 contact@echiquierdelatour.fr

English :

Tournament organized by Echiquier de la Tour.

