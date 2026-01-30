Open des Plankennoù Ruilh Coupe de Bretagne de skateboard Square Job Saux Mellac
Square Job Saux Le Bourg Mellac Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-08
2026-02-06
Coupe de Bretagne street ouverte à tous (non-licencié et hors Bretagne), non qualificative pour les Championnats de France.
Catégories (U8)/U10/U13/U17/+17
Kids contest ChronoSK8 pour les + jeunes.
Vendredi: 18h Training
Samedi: 10h Qualif U8/U10/U13/U17
18h Soirée CASH FOR TRICKS
Dimanche: 9h Finales ; Qualif et finales +17; Jam masters+40
Planning détaillé sur Facebook
Restauration, buvette, Parking Van et Camping-Car pour le WE. .
Square Job Saux Le Bourg Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 09 34 21
