Open des Plankennoù Ruilh Coupe de Bretagne de skateboard Square Job Saux Mellac

Open des Plankennoù Ruilh Coupe de Bretagne de skateboard

Square Job Saux Le Bourg Mellac Finistère

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

2026-02-06

Coupe de Bretagne street ouverte à tous (non-licencié et hors Bretagne), non qualificative pour les Championnats de France.

Catégories (U8)/U10/U13/U17/+17

Kids contest ChronoSK8 pour les + jeunes.

Vendredi: 18h Training

Samedi: 10h Qualif U8/U10/U13/U17

18h Soirée CASH FOR TRICKS

Dimanche: 9h Finales ; Qualif et finales +17; Jam masters+40

Planning détaillé sur Facebook

Restauration, buvette, Parking Van et Camping-Car pour le WE. .

Square Job Saux Le Bourg Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 09 34 21

English : Open des Plankennoù Ruilh Coupe de Bretagne de skateboard

