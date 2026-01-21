Open d’Istres tournoi international de Tennis juniors Route de la cabane noire Istres

Open d’Istres tournoi international de Tennis juniors

Du 04/04 au 12/04/2026 tous les jours.

Annulé en cas de mauvais temps. Route de la cabane noire Plaine des sports René Davini Istres Bouches-du-Rhône





Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-12



2026-04-04

Pendant 9 jours, Istres accueille l’un des plus grands tournois juniors au monde, réunissant les meilleurs espoirs internationaux du tennis. 26ᵉ édition Tournoi international juniors ITF J200

Une étape obligatoire pour tout jeune qui aspire à devenir un professionnel reconnu.

Cette épreuve promet des matchs au sommet avec des vitesses de balle et des prouesses techniques dignes des grands tournois.

Cette opportunité d’évoluer dans des conditions professionnelles, de se nourrir de l’adrénaline du résultat et des clameurs du public, est une formidable occasion pour ces graines de champions de développer l’esprit de discipline, le courage, la persévérance et le dépassement de soi.



Alors à tous les passionnés de la petite balle jaune, n’hésitez pas à venir découvrir les champions de demain sur les terres battues Istréennes.



Chaque année, plus de 150 joueurs et joueuses et 25 nationalités s’affrontent sur les terres Istréennes. Des jeunes “stars“ du tennis qui comme l’ont fait leurs aînés lors d’éditions passées à Istres, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Marion Bartoli, Benoit Paire ou encore Jo Wilfried Tsonga, Alizée Cornet, mettront à rude épreuve la terre battue de la plaine des Sports Davini à Istres .

Route de la cabane noire Plaine des sports René Davini Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 16 28

English :

It’s in Istres, at the Plaine René Davini, that the elite of world junior tennis have been meeting in April for the past 25 years!

