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Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel

Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel samedi 19 septembre 2026.

Adresse : 9 Route nationale

Ville : 59114 Saint-Sylvestre-Cappel

Département : Nord

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Saint-Sylvestre-Cappel

Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel

9 Route nationale Saint-Sylvestre-Cappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pour découvrir le putting golf, sur inscription.
Pour découvrir le putting golf, sur inscription.   .

9 Route nationale Saint-Sylvestre-Cappel 59114 Nord Hauts-de-France +33 7 67 30 37 10  gd.dubois@yahoo.fr

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L’événement Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Flandre