Saint-Sylvestre-Cappel

Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel

9 Route nationale Saint-Sylvestre-Cappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour découvrir le putting golf, sur inscription.

Pour découvrir le putting golf, sur inscription. .

9 Route nationale Saint-Sylvestre-Cappel 59114 Nord Hauts-de-France +33 7 67 30 37 10 gd.dubois@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To discover putting golf, registration required.

L’événement Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Flandre