Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel
Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel samedi 19 septembre 2026.
Saint-Sylvestre-Cappel
Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel
9 Route nationale Saint-Sylvestre-Cappel Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour découvrir le putting golf, sur inscription.
Pour découvrir le putting golf, sur inscription. .
9 Route nationale Saint-Sylvestre-Cappel 59114 Nord Hauts-de-France +33 7 67 30 37 10 gd.dubois@yahoo.fr
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L’événement Open européen de putting golf à Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Sylvestre-Cappel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Flandre