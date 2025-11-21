Open Fast Hiking randonnée sportive Gîte de Vandoeuvre Saint-Léonard-des-Bois

Open Fast Hiking randonnée sportive

Nouvelle éditionde l’Open Fast Hiking à Saint-Léonard-des-Bois, au coeur des Alpes Mancelles !

La FFRandonnée Sarthe organise sa deuxième épreuve de Fast Hiking à Saint-Léonard-des-Bois. Randonneurs sportifs, marcheurs nordiques, traileurs, relevez le défi d’une rando pédestre de 19,600 km avec une dénivelée de 575 mètres dans un cadre exceptionnel. Vous serez en totale autonomie sur une trace fournie par l’organisateur (MaRando et fiche rando).

L’accueil de l’épreuve se situe au niveau du Gîte de Vandoeuvre, au centre du bourg.

Accueil dès 8h30. Petit déjeuner offert.

Collation à l’arrivée et médaille à tous les finishers.

Tarifs 10€ licencié FFRP 15€ non licencié FFRP. Inscription obligatoire sur HelloAsso. .

Gîte de Vandoeuvre 21 Rue des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 19 21 35 sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr

English :

Another Open Fast Hiking event in Saint-Léonard-des-Bois, in the heart of the Alpes Mancelles!

German :

Neue Ausgabe des Open Fast Hiking in Saint-Léonard-des-Bois, im Herzen der Alpes Mancelles!

Italiano :

Un altro evento Open Fast Hiking a Saint-Léonard-des-Bois, nel cuore delle Alpi Mancelle!

Espanol :

Otro Open Fast Hiking en Saint-Léonard-des-Bois, ¡en el corazón de los Alpes Mancelles!

