Open Float-Tube carnassiers

Secteur Cornée du Der/Sainte Marie du Lac Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Nombreux prix( 1000€) base de 40 participants et récompenses. Sur réservation.

Secteur Cornée du Der/Sainte Marie du Lac (en face du camping de la Cornée du Der)Tout public

Nombreux prix( 1000€) base de 40 participants et récompenses. Classement général et au plus gros poisson de chaque espèce. Autorisation du lac à 5€ pour les externes être titulaire également d’un permis de pêche d’AAPPMA. Port du gilet de sauvetage obligatoire. Sur réservation. Inscription et paiement avant le 10 mai 2026

45 euros/adulte 25 euros/mineur* (Repas du midi inclus) *autorisation parentale à joindre à l’inscription

Règlement et fiche d’inscription disponibles sur www.pecheauder.com

Secteur Cornée du Der/Sainte Marie du Lac (en face du camping de la Cornée du Der) .

Secteur Cornée du Der/Sainte Marie du Lac Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 63 43

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English : Open Float-Tube carnassiers

Numerous prizes( 1000?) based on 40 participants and awards. Reservations required.

Sector Cornée du Der/Sainte Marie du Lac (opposite the Cornée du Der campsite)

L’événement Open Float-Tube carnassiers Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne