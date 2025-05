Open Forest Festival – France Aventures Amnéville Amnéville, 7 juin 2025 10:00, Amnéville.

Moselle

Open Forest Festival France Aventures Amnéville Bois de Coulange Amnéville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 23:59:00

Date(s) :

2025-06-07

Venez célébrer les beaux jours lors de l’Open Forest Festival dans notre parc accrobranche ! Une journée 100% musique dans un cadre exceptionnel, en pleine forêt.

Les parcours accrobranche et les activités au sol seront accessibles

de 10h à 20h aux tarifs habituels.

Les concerts en accès gratuit débuteront dès 17h30.

À vos agendas, on vous attend nombreux pour cette journée qui s’annonce festive !Tout public

.

France Aventures Amnéville Bois de Coulange

Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 73 45 60 amneville@france-aventures.com

English :

Come and celebrate the warm weather at the Open Forest Festival in our climbing park! A day of 100% music in an exceptional forest setting.

The climbing courses and ground activities will be accessible

from 10 a.m. to 8 p.m. at the usual prices.

Free concerts start at 5.30pm.

Mark your calendars, we look forward to seeing many of you on what promises to be a festive day!

German :

Feiern Sie die schönen Tage beim Open Forest Festival in unserem Hochseilgarten! Ein Tag mit 100% Musik in einer außergewöhnlichen Umgebung mitten im Wald.

Die Hochseilgärten und die Aktivitäten am Boden werden zugänglich sein

von 10:00 bis 20:00 Uhr zu den üblichen Preisen.

Die Konzerte mit freiem Eintritt beginnen ab 17:30 Uhr.

Wir erwarten Sie zahlreich an diesem Tag, der ein Fest werden soll!

Italiano :

Venite a festeggiare il clima più caldo all’Open Forest Festival nel nostro parco di alberi! Una giornata di musica al 100% in una cornice eccezionale, proprio nel mezzo della foresta.

I percorsi a corde e le attività a terra saranno accessibili

dalle 10.00 alle 20.00 ai prezzi abituali.

I concerti gratuiti iniziano alle 17.30.

Segnatevi il calendario, vi aspettiamo numerosi in quella che si preannuncia una giornata di festa!

Espanol :

¡Ven a celebrar el buen tiempo en el Open Forest Festival en nuestro parque de árboles! Un día 100% musical en un marco excepcional, en pleno bosque.

Los circuitos de cuerdas y las actividades en tierra serán accesibles

de 10.00 a 20.00 h a los precios habituales.

Los conciertos gratuitos comienzan a las 17.30 h.

Marquen sus calendarios, ¡esperamos ver a muchos de ustedes en lo que promete ser un día festivo!

L’événement Open Forest Festival Amnéville a été mis à jour le 2025-05-14 par DESTINATION AMNEVILLE