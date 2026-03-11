Open Game Châteaux en Fête Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Open Game Châteaux en Fête Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert jeudi 23 avril 2026.
Open Game Châteaux en Fête
Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-23
Open Game
Mais où sont donc passées ces foutues clés ?!
Un subtil mélange d’énigmes et d’escape-game.
Venez aider les propriétaires du logis à ouvrir leurs grilles pour Châteaux en Fête et sauver la journée.
Sessions d’1h environ.
Réservation obligatoire.
Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 28 52 contact@lechateaudulogis.com
English : Open Game Châteaux en Fête
Open Game
Where the hell are those keys!
A subtle blend of enigma and escape-game.
Come and help the owners open their gates for Châteaux en Fête and save the day.
Sessions approx. 1 hour.
Reservations required.
L’événement Open Game Châteaux en Fête Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin