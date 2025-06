Open holidays- 3 12 ans – Hirsingue 2 juillet 2025 14:00

Après-midi sportive et festive en musique.

Des jeux et défis sportifs, une ambiance joyeuse avec de la musique entraînante, et des moments de partage inoubliables.

Venez nombreux pour une journée pleine de rires, de découvertes et de plaisir!

Sur inscription via le Portail Famille dans votre périscolaire

Animée par le service Jeunesse de la CCS .

24 rue de l’Ill

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

English :

A festive afternoon of sports and music. Sports games and challenges, a joyful atmosphere with lively music? Registration via the Family Portal at your after-school center

German :

Sportlicher und festlicher Nachmittag mit Musik. Spiele und sportliche Herausforderungen, eine fröhliche Atmosphäre mit mitreißender Musik? Auf Anmeldung über das Familienportal in Ihrer außerschulischen Einrichtung

Italiano :

Un pomeriggio di festa all’insegna dello sport e della musica. Giochi e sfide sportive, un’atmosfera gioiosa con musica vivace? Iscrizione tramite il Portale famiglie presso il vostro doposcuola

Espanol :

Una tarde festiva de deporte y música. Juegos y desafíos deportivos, un ambiente alegre con música animada.. Inscripción a través del Portal de la Familia en tu centro extraescolar

