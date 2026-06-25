Hirsingue

Open holidays- 3 12 ans

24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Après-midi sportive et festive tournois sportifs,

grands jeux, jeux d’adresse, en musique et dans la bonne humeur.

Sur inscription.

Après-midi sportive et festive en musique.

Des jeux et défis sportifs, une ambiance joyeuse avec de la musique entraînante, et des moments de partage inoubliables.

Venez nombreux pour une journée pleine de rires, de découvertes et de plaisir!

Sur inscription via le portail famille

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24 rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

A fun and festive afternoon of sports: sports tournaments,

large-scale games, games of skill, all set to music and filled with good cheer.

Registration required.

L’événement Open holidays- 3 12 ans Hirsingue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau