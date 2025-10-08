Open International de Tennis Tennis Padel Carnac Beaumer Carnac

Open International de Tennis

Tennis Padel Carnac Beaumer Allée des Tennis Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-24

Tournoi international masculin ITF World Tour comptant pour la classement ATP. 7 jours de compétitions. Une épreuve de qualifications dimanche lundi, tableau final du lundi au samedi, une épreuve de double du mardi au samedi. Joueurs classés entre la 250ème et 700ème place mondiale. Entrée libre et gratuite. .

Tennis Padel Carnac Beaumer Allée des Tennis Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 26 20

