Open international tennis de table 2026 Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard

Open international tennis de table 2026

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Amateurs de tennis de table, rendez-vous au Complexe Omnisports des Vauzelles à Châteaubernard pour la 17e édition de l’Open International du Grand Cognac, un tournoi exceptionnel attirant les meilleurs joueurs et promettant un spectacle sportif mémorable

.

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Table tennis fans, come to the Complexe Omnisports des Vauzelles in Châteaubernard for the 17th edition of the Open International du Grand Cognac, an exceptional tournament attracting the best players and promising a memorable sporting spectacle.

L’événement Open international tennis de table 2026 Châteaubernard a été mis à jour le 2026-01-31 par Destination Cognac