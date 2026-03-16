OPEN LAB AU FÉMININ Maison de quartier La Bellangerais Rennes
OPEN LAB AU FÉMININ Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 19 mars 2026.
OPEN LAB AU FÉMININ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 19 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Vous êtes invitées à venir découvrir les outils de l’Espace Public Numérique : découpeuse Laser et imprimante 3D, à travers la réalisation d’une petite création.
Vous êtes invitées à venir découvrir les outils de l’Espace Public Numérique : découpeuse Laser et imprimante 3D, à travers la réalisation d’une petite création. ️
Ce temps en mixité choisie propose un espace bienveillant dédié aux personnes souvent minoritaires dans ces lieux.
19 mars de 17h à 19h30
Maison de Quartier La Bellangerais
️ Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-19T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-19T19:30:00.000+01:00
1
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine