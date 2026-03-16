OPEN LAB AU FÉMININ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 19 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Vous êtes invitées à venir découvrir les outils de l’Espace Public Numérique : découpeuse Laser et imprimante 3D, à travers la réalisation d’une petite création.

Vous êtes invitées à venir découvrir les outils de l’Espace Public Numérique : découpeuse Laser et imprimante 3D, à travers la réalisation d’une petite création. ️

Ce temps en mixité choisie propose un espace bienveillant dédié aux personnes souvent minoritaires dans ces lieux.

19 mars de 17h à 19h30

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T19:30:00.000+01:00

1



Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

