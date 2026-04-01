Open LAB, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Open LAB 1 avril – 3 juillet FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T18:00:00+02:00

Présentation

Un espace dédié aux Maker’s au D.I.Y. et à la fabrication numérique.

Venez créer, échanger, réparer. Nous vous aiderons à concrétiser vos idées. Impression 3D, flocage, broderie sur tissu, découpe de stickers, scan d’objets en 3D, découpe et gravure sur bois, programmation, conception et dessin sur ordinateur.

Le FabLab de Martigues est ouverte en accès libre pour les adultes (et les jeunes à partir de 16 ans) :

– les mercredis et vendredis de 14h à 18h

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. FabLab Création

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