Open Lab EPN Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Open Lab

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 17:00:00

fin : 2026-11-24 19:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-13 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15

Que vous soyez novice, bidouilleur ou averti, le FabLab ouvre ses portes pour que vous puissiez expérimenter, fabriquer, échanger, accompagner, créer, seul ou à plusieurs.

Que vous soyez novice, bidouilleur ou averti, le FabLab ouvre ses portes pour que vous puissiez expérimenter, fabriquer, échanger, accompagner, créer, seul ou à plusieurs.

À l’aide des machines présentes dans le FabLab, de vos idées* et d’une collaboration sans limites, ces temps ouverts à toutes et tous contribueront à l’émergence de prototypes et d’outils dont vous avez toujours rêvé.

L’Open Lab, c’est ouvrir les possibilités, partager ses compétences et en recevoir.

Notre FabManager vous accompagnera durant ces séances gratuites. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet ou simplement envie de découvrir.

* Les idées folles sont les bienvenues ! .

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Open Lab

Whether you’re a beginner, a DIY enthusiast or an experienced maker, the FabLab opens its doors so that you can experiment, make things, share ideas, offer support and create – on your own or with others.

L’événement Open Lab Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme