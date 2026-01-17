Open Lab Séance thématique – Jeux de société Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 22 janvier, 17h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

**Nous vous proposons un atelier thématique autour de la fabrication de jeux de société lors de l’Open Lab, Jeudi 22 JANVIER de 17h00 à 19h30 à la Maison de Quartier la Bellangerais.**

Pour cette séance d’Open Lab vous serez accompagé pour tenter de recréer une pièce de jeux de société ou de puzzle perdue ou pour fabriquer votre propre jeu de société grâce à l’imprimante 3D ou la découpeuse laser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T19:30:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



