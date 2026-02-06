Open Mic à la Carrière La Carrière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Sur réservation Gratuit sur réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-open-mic-1982188324638?aff=oddtdtcreator Tout public

On se retrouve le mercredi 15 avril 2026 pour une soirée dédiée à la découverte et aux talents locaux ! L’idée reste la même : de la simplicité, de la convivialité et une scène ouverte à toutes et tous. Que tu viennes pour jouer tes morceaux ou simplement pour dénicher tes futurs coups de cœur musicaux, tu es chez toi. Une scène, des artistes, plein d’univers différents sur une seule soirée !Tous les styles sont les bienvenus : rock, rap, pop, reggae, acoustique, électro… en solo ou en groupe, en compos ou en reprise, tout est possible. Envie de monter sur scène ????? Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 mars 2026 à l’adresse : openmic.lacarriere@gmail.com

La Carrière Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-open-mic-1982188324638?aff=oddtdtcreator



Afficher la carte du lieu La Carrière et trouvez le meilleur itinéraire

