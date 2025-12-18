Open mic à la Maison du X-BAR Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Rap à texte, trap, drill… vendredi 13 février 2026 c’est open mic à la Maison

Le principe :– Les 10 premiers inscrits participent

– Avoir un set de moins de 10min

– Avoir moins de 30 ans

-S’inscrire et envoyer votre setlist à maison.asso.11@paris.fr avec : Prénom / NOM / Nom de scène / Age / Arrondissement de résidence

– Les propos hard, misogynes ou homophobes c’est ciao + bye

Le cadeau de la Maison : 1 passage à la Fête de la musique sur le parvis de la Mairie du 11 /

1 coaching d’expression scénique avec Lola (+250k followers sur insta) + mise à disposition du petit studio de la Maison

Déroulé de la soirée :

Ouverture des portes à 19h / 19h>19h30 DJ set hip-hop / 19h30>20h30 passage des inscrits / 20h30 Open mic avec instru imposée ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du Général Renault 75011 Paris

maison.asso.11@paris.fr

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation obligatoire si vous voulez participer à maison.asso.11@paris.fr

entrée libre pour les spectateurs

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

https://mairie11.paris.fr/pages/actualites-de-la-maison-des-associations-du-11e-9916 +33155283590 maison.asso.11@paris.fr



