Open Mic Alençon
Open Mic Alençon vendredi 14 novembre 2025.
Open Mic
171 Rue de Bretagne Alençon Orne
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Dans le cadre du festival Cultures Urbaines, en partenariat avec Zone 61
Cette soirée organisée en partenariat avec Zone 61 laisse la place sur scène à toutes celles et ceux qui voudront y monter pour montrer au public leur talent. Celui ou celle qui emportera les suffrages du jury remportera la réalisation d’un clip et un coaching scénique personnalisé.
Gratuit · sans réservation, dans la limite des places disponibles .
171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org
