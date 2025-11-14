Open Mic Alençon

Open Mic

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du festival Cultures Urbaines, en partenariat avec Zone 61

Cette soirée organisée en partenariat avec Zone 61 laisse la place sur scène à toutes celles et ceux qui voudront y monter pour montrer au public leur talent. Celui ou celle qui emportera les suffrages du jury remportera la réalisation d’un clip et un coaching scénique personnalisé.

Gratuit · sans réservation, dans la limite des places disponibles .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

