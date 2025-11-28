Open-Mic

La MJC d’Amboise et le collectif Veston Léger sont ravis de vous inviter à un Open Mic avec live band le 28 novembre 2025.

Entrée libre et ouverte à toustes

Avant le concert, un atelier d’écriture animé par Charlie Yota sera proposé à 18h30 (sur inscription au 02 47 57 29 56). Une belle occasion de chauffer sa plume et sa voix avant d’éventuellement monter sur scène !

Au programme

Warm up

• Charlie Yota

• Edash Quata

Live Band

• Jonas Muel Sax Synthé

• Alvin Amaïzo Guitare

• Antoine Guillemette Basse

• Clément Cliquet Batterie 0 .

4 Rue Charles Péguy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 29 56 contact@mjcdamboise.fr

English : Open-Mic

The MJC of Amboise and the Veston Léger collective are delighted to invite you to an Open Mic with live band on 28th November 2025.

German :

Die MJC d’Amboise und das Kollektiv Veston Léger freuen sich, Sie zu einem Open Mic mit Live-Band am 28. November 2025 einzuladen.

Italiano :

Il MJC di Amboise e il collettivo Veston Léger sono lieti di invitarvi a un Open Mic con band dal vivo il 28 novembre 2025.

Espanol : Open-Mic

La MJC de Amboise y el colectivo Veston Léger se complacen en invitarles a un Open Mic con banda en directo el 28 de noviembre de 2025.

L’événement Open-Mic Amboise a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE AMBOISE