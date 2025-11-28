Open-Mic Amboise
Open-Mic Amboise vendredi 28 novembre 2025.
4 Rue Charles Péguy Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
La MJC d’Amboise et le collectif Veston Léger sont ravis de vous inviter à un Open Mic avec live band le 28 novembre 2025.
Entrée libre et ouverte à toustes
Avant le concert, un atelier d’écriture animé par Charlie Yota sera proposé à 18h30 (sur inscription au 02 47 57 29 56). Une belle occasion de chauffer sa plume et sa voix avant d’éventuellement monter sur scène !
Au programme
Warm up
• Charlie Yota
• Edash Quata
Live Band
• Jonas Muel Sax Synthé
• Alvin Amaïzo Guitare
• Antoine Guillemette Basse
• Clément Cliquet Batterie 0 .
4 Rue Charles Péguy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 29 56 contact@mjcdamboise.fr
English : Open-Mic
The MJC of Amboise and the Veston Léger collective are delighted to invite you to an Open Mic with live band on 28th November 2025.
German :
Die MJC d’Amboise und das Kollektiv Veston Léger freuen sich, Sie zu einem Open Mic mit Live-Band am 28. November 2025 einzuladen.
Italiano :
Il MJC di Amboise e il collettivo Veston Léger sono lieti di invitarvi a un Open Mic con band dal vivo il 28 novembre 2025.
Espanol : Open-Mic
La MJC de Amboise y el colectivo Veston Léger se complacen en invitarles a un Open Mic con banda en directo el 28 de noviembre de 2025.
L’événement Open-Mic Amboise a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE AMBOISE