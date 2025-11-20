OPEN MIC AU FIAP PARIS FIAP Paris Paris

Jeunes Talents en Live au FIAP !

Musiciens, chanteurs, danseurs… Venez découvrir une soirée live unique !

Le 20 novembre | 19h30 – 22h30 | FIAP Paris

Happy Hour de 19h30 à 21h ! Tu es artiste et tu veux participer ? C’est l’occasion parfaite pour monter sur scène et partager ton talent !

Inscription : https://shotgun.live/fr/venues/fiap-paris

Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

communication@fiap.fr

Le FIAP donne vie à vos idées !

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

gratuit Tout public.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr