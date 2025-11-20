OPEN MIC AU FIAP PARIS FIAP Paris Paris
OPEN MIC AU FIAP PARIS FIAP Paris Paris jeudi 20 novembre 2025.
Jeunes Talents en Live au FIAP !
Musiciens, chanteurs, danseurs… Venez découvrir une soirée live unique !
Le 20 novembre | 19h30 – 22h30 | FIAP Paris
Happy Hour de 19h30 à 21h ! Tu es artiste et tu veux participer ? C’est l’occasion parfaite pour monter sur scène et partager ton talent !
Inscription : https://shotgun.live/fr/venues/fiap-paris
Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Musiciens, chanteurs, danseurs ! Soirée Live unique avec des jeunes talents !
Le jeudi 20 novembre 2025
de 19h00 à 22h30
gratuit Tout public.
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr