Open Mic au FIAP Paris FIAP Paris Paris jeudi 23 avril 2026.
Jeunes Talents en Live au FIAP !
Musiciens, chanteurs, danseurs… Venez découvrir une soirée live unique !
Le 23 avril | 19h30 – 22h30 | FIAP Paris
Happy Hour de 19h30 à 21h ! Tu es artiste et tu veux participer ? C’est l’occasion parfaite pour monter sur scène et partager ton talent !
Inscription : https://shotgun.live/fr/venues/fiap-paris
Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Musiciens, chanteurs, danseurs ! Soirée Live unique avec des jeunes talents !
Le jeudi 23 avril 2026
de 19h30 à 22h30
gratuit Tout public.
FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
