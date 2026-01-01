Open Mic by Gordie Yacht Club Granville

Open Mic by Gordie

Une scène ouverte pour toutes et tous !

L’Open Mic by Gordie est une soirée ouverte à toutes et tous, pensée comme un espace d’expression libre et bienveillant. Elle s’adresse à celles et ceux qui ont envie de jouer, chanter et partager des chansons, quel que soit leur niveau.

Élèves d’écoles de musique, musicien·nes amateur·ices, artistes en devenir ou personnes n’ayant jamais joué sur scène chacun·e peut monter sur scène pour interpréter une ou deux chansons, sans pression ni jugement.

Les inscriptions se font soit via le formulaire accessible grâce au QR code, soit directement sur place à partir de 19h. L’ordre de passage est établi le soir même afin de garantir une soirée fluide. Chaque participant·e dispose de temps pour jouer une à deux chansons, reprises ou compositions originales. Il est possible de jouer seul·e ou accompagné·e, avec des instruments acoustiques ou une amplification légère. Une sonorisation de base est fournie sur place.

La soirée est animée par Gordie Chambers, musicien Granvillais et porteur du projet, en tant qu’hôte. Il accueille les participant·es, présente les passages et veille à instaurer un climat respectueux et encourageant. L’open mic repose sur des valeurs simples écoute, bienveillance et plaisir de partager la musique. .

Yacht Club Rue des Isles Granville 50400 Manche Normandie +33 6 60 38 69 56 thomas@lajunglebleue.fr

