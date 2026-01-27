Open mic by gordie La Fringale Granville

Open mic by gordie

La Fringale 21 Rue Couraye Granville Manche

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

L’Open Mic by Gordie est une scène ouverte à toutes et tous, pensée comme un espace d’expression libre et bienveillant. Elle s’adresse à celles et ceux qui ont envie de jouer, chanter et partager des chansons, quel que soit leur niveau.

Élèves d’écoles de musique, musicien·nes amateur·ices, artistes en devenir ou personnes n’ayant jamais joué sur scène chacun·e peut monter sur scène pour interpréter une ou deux chansons, sans pression ni jugement.

Les inscriptions se font soit via le formulaire accessible grâce au QR code, soit directement sur place 1 heure avant. L’ordre de passage est établi le jour même afin de garantir une session fluide. Chaque participant·e dispose de 15 minutes pour jouer deux à trois chansons, reprises ou compositions originales. Il est possible de jouer seul·e ou accompagné·e, avec des instruments acoustiques ou une amplification légère. Une sonorisation de base est fournie sur place. .

La Fringale 21 Rue Couraye Granville 50400 Manche Normandie +33 6 60 38 69 56 thomas@lajunglebleue.fr

