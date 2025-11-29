OPEN MIC CERVOISERIE NIORT Niort
OPEN MIC CERVOISERIE NIORT Niort samedi 29 novembre 2025.
OPEN MIC Samedi 29 novembre, 21h00 CERVOISERIE NIORT Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T23:00:00
Fin : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T23:00:00
Soirée Open Mic en collaboration avec l’association « En Vie Urbaine ».
En Vie Urbaine, association active depuis 2006 à Niort, propose des événements Hip Hop tout au long de l’année !
https://www.instagram.com/envieurbaine/
https://youtu.be/kEFhDC4jSoA?si=ibN5aadHxeQoC2PP
Lieu de trouvailles et retrouvailles. Cave comprenant plus de 500 références de bières, idées cadeaux
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rap Mic