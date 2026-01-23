Open-Mic Café la Patte d’Oie Douarnenez
Open-Mic Café la Patte d’Oie Douarnenez samedi 21 février 2026.
Open-Mic
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Open-mic Infos: sextantsextant@proton.me .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open-Mic
L’événement Open-Mic Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ