Open-Mic Café la Patte d’Oie Douarnenez

Open-Mic

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Open-mic Infos: sextantsextant@proton.me .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open-Mic

L’événement Open-Mic Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ