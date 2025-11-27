OPEN MIC DU CLAN MC LEOD MUSICAL Lille

OPEN MIC DU CLAN MC LEOD Jeudi 27 novembre, 19h30 MUSICAL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T19:30:00 – 2025-11-27T22:30:00

Fin : 2025-11-27T19:30:00 – 2025-11-27T22:30:00

C’est le retour des immortel•les du Hip Hop au Musical !

DJ Set et Open Mic hosté par Zeuzloo et DJ Stamiff. Ici pas de comptétition, que tu rap depuis 20 ans. Ramène tes meilleurs 16 mesures, inscris-toi sur place le soir-même, les immortel•les t’appellent et c’est ton tour de kicker sur l’instru imposée par DJ Stamiff, en mode freestyle !

Pas de compétition, ici c’est partage et entraide : on se passe le micro, on découvre, on connecte.

MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 09 84 16 04 52 https://www.lemusical.fr/ Bar, caviste, concerts, animations, terrasse, large choix de bières…

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dj set Open mic