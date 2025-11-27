OPEN MIC DU CLAN MC LEOD MUSICAL Lille
OPEN MIC DU CLAN MC LEOD Jeudi 27 novembre, 19h30 MUSICAL Nord
Début : 2025-11-27T19:30:00 – 2025-11-27T22:30:00
Fin : 2025-11-27T19:30:00 – 2025-11-27T22:30:00
C’est le retour des immortel•les du Hip Hop au Musical !
DJ Set et Open Mic hosté par Zeuzloo et DJ Stamiff. Ici pas de comptétition, que tu rap depuis 20 ans. Ramène tes meilleurs 16 mesures, inscris-toi sur place le soir-même, les immortel•les t’appellent et c’est ton tour de kicker sur l’instru imposée par DJ Stamiff, en mode freestyle !
Pas de compétition, ici c’est partage et entraide : on se passe le micro, on découvre, on connecte.
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dj set Open mic